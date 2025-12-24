Filippo Parrino nominato vicepresidente vicario di Legacoop Agroalimentare

24/12/2025 08:16:00

Filippo Parrino, presidente regionale di Legacoop Sicilia, è stato nominato Vicepresidente nazionale vicario di Legacoop Agroalimentare e Pesca. La nomina è arrivata nell’ambito della riorganizzazione dell’Ufficio di Presidenza nazionale, su proposta del presidente Cristian Maretti. Un incarico di rilievo che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto negli anni da Parrino a fianco delle cooperative agroalimentari e della pesca, impegnate quotidianamente nella tutela del lavoro, nella valorizzazione delle produzioni e nel rafforzamento del modello cooperativo come leva di sviluppo economico, sociale e territoriale.

Un ruolo strategico in una fase complessa

La nomina arriva in un momento particolarmente delicato per i settori agricolo e ittico, chiamati ad affrontare trasformazioni profonde e sfide decisive. Dalla sostenibilità ambientale alla lotta ai cambiamenti climatici, dalla transizione digitale all’innovazione dei processi produttivi, fino alle difficoltà legate ai mercati e ai costi di produzione, il comparto è sottoposto a forti pressioni.

In questo contesto, il ruolo che Parrino è chiamato a svolgere a livello nazionale assume un valore strategico, soprattutto per le imprese cooperative e per il mondo della pesca, tra i più esposti alle criticità economiche e normative.

La cooperazione siciliana al centro del dibattito nazionale

La nomina consolida anche il peso della cooperazione siciliana nel dibattito nazionale, garantendo una voce autorevole e competente capace di portare all’attenzione delle istituzioni i bisogni dei territori, delle imprese cooperative e dei lavoratori.

Un segnale importante per la Sicilia, che attraverso questa rappresentanza potrà contribuire in modo più incisivo alla definizione delle politiche di settore e alle scelte strategiche per il futuro dell’agroalimentare e della pesca.

Gli auguri di Legacoop Sicilia

Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia ha espresso profonda soddisfazione per l’incarico affidato a Parrino, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro e assicurando pieno sostegno e collaborazione affinché questo nuovo ruolo possa tradursi in risultati concreti per la cooperazione, le imprese e le comunità rappresentate.



