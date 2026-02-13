A Trapani il primo congresso provinciale della UIL FPL

13/02/2026 16:09:00

Si è svolto questa mattina il primo congresso provinciale della UIL FPL Trapani, appuntamento che ha segnato una tappa importante nel percorso di riorganizzazione del sindacato sul territorio. I lavori hanno preso il via alle 9.30 presso il B&B Hotel Crystal, in Piazza Umberto I, nel centro di Trapani.

“Uniti nel lavoro, diamo forza a chi ogni giorno sta vicino ai cittadini” è stato lo slogan che ha accompagnato l’assise. La nascita della UIL FP, frutto dell’unificazione tra Uil Fpl e Uilpa, punta a rafforzare la rappresentanza dei lavoratori della sanità, degli enti locali e della pubblica amministrazione centrale.

L’assemblea dei delegati e delle delegate è stata presieduta da Tommaso Macaddino, segretario generale Uil Trapani. Il confronto è entrato nel vivo con le relazioni di Gioacchina Catanzaro, segretaria generale Uilpa Trapani, e di Giorgio Macaddino, segretario generale Uil Fpl Trapani.

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa Sicilia, e Salvatore Sampino, segretario generale della Uil Fpl Sicilia, che hanno offerto una panoramica sulle principali criticità e sfide del comparto pubblico nell’Isola.

A concludere il congresso è stata Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fpl, il cui intervento ha tracciato le linee guida della nuova stagione contrattuale, soffermandosi sui temi della riforma del pubblico impiego e sulle tutele e i diritti che il sindacato intende portare ai tavoli ministeriali.



