Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
13/02/2026 16:09:00

A Trapani il primo congresso provinciale della UIL FPL

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770995925-0-a-trapani-il-primo-congresso-provinciale-della-uil-fpl.jpg

Si è svolto questa mattina il primo congresso provinciale della UIL FPL Trapani, appuntamento che ha segnato una tappa importante nel percorso di riorganizzazione del sindacato sul territorio. I lavori hanno preso il via alle 9.30 presso il B&B Hotel Crystal, in Piazza Umberto I, nel centro di Trapani.

 

“Uniti nel lavoro, diamo forza a chi ogni giorno sta vicino ai cittadini” è stato lo slogan che ha accompagnato l’assise. La nascita della UIL FP, frutto dell’unificazione tra Uil Fpl e Uilpa, punta a rafforzare la rappresentanza dei lavoratori della sanità, degli enti locali e della pubblica amministrazione centrale.

L’assemblea dei delegati e delle delegate è stata presieduta da Tommaso Macaddino, segretario generale Uil Trapani. Il confronto è entrato nel vivo con le relazioni di Gioacchina Catanzaro, segretaria generale Uilpa Trapani, e di Giorgio Macaddino, segretario generale Uil Fpl Trapani.

 

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa Sicilia, e Salvatore Sampino, segretario generale della Uil Fpl Sicilia, che hanno offerto una panoramica sulle principali criticità e sfide del comparto pubblico nell’Isola.

A concludere il congresso è stata Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fpl, il cui intervento ha tracciato le linee guida della nuova stagione contrattuale, soffermandosi sui temi della riforma del pubblico impiego e sulle tutele e i diritti che il sindacato intende portare ai tavoli ministeriali.









Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa

Native | 11/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 08/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...