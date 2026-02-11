Sezioni
Economia
11/02/2026 13:28:00

Il siciliano Antonio Giulio Alagna nel nuovo comitato nazionale di Federterziario

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/il-siciliano-antonio-giulio-alagna-nel-nuovo-comitato-nazionale-di-federterziario-450.jpg

Il siciliano Antonio Giulio Alagna nel nuovo comitato nazionale di Federterziario per la prevenzione della crisi aziendale.

Federterziario, Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa, istituisce il nuovo Comitato tecnico scientifico con delega alla Prevenzione della crisi e alle ristrutturazioni aziendali, e nomina come componente l’avvocato siciliano Antonio Giulio Alagna.

 

 Avvocato di impresa mazzarese con competenze specialistiche nella gestione delle situazioni di difficoltà aziendale e negli strumenti di risanamento, Alagna è già responsabile delegato alle Relazioni Industriali di Federterziario e presidente per la provincia di Trapani. 









