Export: Sicindustria per la prima volta al Wine Paris 2026 con uno stand collettivo

07/02/2026 00:00:00

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (EEN), approda per la prima volta a Wine Paris, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore vitivinicolo, in programma dal 9 all’11 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles. L’associazione degli industriali sarà presente con un proprio stand collettivo (Hall 2.1), concepito come vetrina d’eccellenza e spazio di rappresentanza della Sicilia. I pannelli dedicati ai luoghi simbolo dell’Isola accompagneranno i visitatori in un racconto visivo del territorio e faranno da cornice alla presenza di cinque realtà vitivinicole che esprimono qualità, identità e capacità imprenditoriale: Marco De Bartoli Marsala e Baglio Curatolo Arini di Marsala (TP), Romano Winery di Partinico (PA), Domini Mediterranei di San Cipirello (PA) e Vini Magaddino di Castellammare del Golfo (TP).

Ulteriore motivo di orgoglio per la Sicilia è la selezione dei vini dei produttori presenti nello stand Sicindustria all’interno del menu del ristorante “Enoteca Italiana”, uno degli spazi di riferimento della fiera, situato nelle Hall 5.2 e 5.3. In occasione della manifestazione, le etichette siciliane saranno inserite nei pairing ufficiali con i piatti del menu, contribuendo a raccontare l’identità enologica dell’Isola anche attraverso l’esperienza gastronomica.

Wine Paris si conferma, edizione dopo edizione, un vero hub globale del business del vino. Per il 2026 sono attesi oltre 6.000 espositori da circa 60 Paesi e più di 60.000 visitatori professionali provenienti da almeno 155 mercati.

«È proprio per questo – commenta il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo – che essere presenti significa offrire alle imprese siciliane un’occasione concreta per dialogare con il mercato internazionale. Questa partecipazione rientra pienamente nella strategia dell’associazione volta a sostenere la crescita delle micro, piccole e medie imprese, accompagnandole in un percorso strutturato di internazionalizzazione. Non si tratta solo di promozione, ma di creare relazioni solide e durature con buyer, importatori e distributori di tutto il mondo».

La presenza a Parigi si inserisce in una visione più ampia che guarda con attenzione alla diversificazione dei mercati di sbocco, oggi fondamentale in uno scenario economico globale complesso e in continua evoluzione. In questo contesto, Sicindustria/EEN continua a lavorare anche su mercati extraeuropei ad alto potenziale, come l’India, già al centro della prima edizione di “Sicily on Wine”, svoltasi nel 2025 a Chiusa Sclafani (PA).

«Un percorso – aggiunge Rizzolo – che assume oggi un valore ancora maggiore alla luce del rinnovato slancio dei negoziati commerciali tra Unione europea e India, con un’intesa strategica che prevede l’abbattimento dei dazi su oltre il 96% delle esportazioni UE, aprendo nuove prospettive anche per il comparto agroalimentare e vitivinicolo».

In continuità con questo lavoro, Sicindustria annuncia infine la seconda edizione di “SiciliaWine 2026”, in programma dal 20 al 23 marzo a Chiusa Sclafani. L’iniziativa sarà una missione incoming e un evento B2B, promossi insieme ai partner di Enterprise Europe Network e al Sector Group Agrofood, che metteranno in contatto produttori siciliani di vino, olio e farine con oltre 20 buyer internazionali provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei, tra cui il Brasile, confermando l’attenzione anche verso i mercati dell’area Mercosur.



