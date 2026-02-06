Sezioni
Economia
06/02/2026 13:00:00

Alla Camera di Commercio di Trapani un incontro per lo sviluppo del comparto immobiliare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/alla-camera-di-commercio-di-trapani-un-incontro-per-lo-sviluppo-del-comparto-immobiliare-450.jpg

Si è svolto, presso la Camera di Commercio di Trapani, un incontro istituzionale tra l’ente camerale e i professionisti dell’intermediazione immobiliare della provincia. All’incontro hanno partecipato il Commissario della Camera di Commercio, Giuseppe Pace, il Presidente Provinciale di FIAIP Trapani, Vito Campo, e la Segretaria Provinciale, Monica Canino.

 

Il vertice ha avuto l’obiettivo di analizzare lo stato del mercato immobiliare trapanese, promuovendo legalità, trasparenza e professionalità nel settore. Tra i temi principali discussi: Monitoraggio del mercato: analisi di prezzi e compravendite nel territorio provinciale; Lotta all’abusivismo: rafforzamento delle azioni contro chi opera senza i requisiti di legge; Semplificazione burocratica: collaborazione per snellire i processi amministrativi tra agenzie e uffici camerali.

 

Il Commissario Pace ha sottolineato l’importanza del dialogo con la categoria: “La Camera di Commercio è la casa di tutte le imprese. Confrontarsi con la FIAIP ci permette di avere il polso della situazione economica locale e garantire un mercato immobiliare sicuro e certificato.”

Il Presidente Provinciale FIAIP, Vito Campo, ha aggiunto: “Oggi segna un passo avanti per la categoria. Puntiamo a un dialogo costante che valorizzi l’agente immobiliare professionale come garante di legalità nelle transazioni.”









