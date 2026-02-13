Sezioni
Economia
13/02/2026 09:13:00

Formazione professionale: la FLC CGIL Sicilia a Trapani per il rilancio del settore 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/formazione-professionale-la-flc-cgil-sicilia-a-trapani-per-il-rilancio-del-settore-450.jpg

Prosegue senza sosta l’impegno della FLC CGIL Sicilia per la tutela e il consolidamento del comparto dell’istruzione e della formazione nell’Isola. Una delegazione regionale composta dal Segretario Generale Adriano Rizza, dal Segretario d’Organizzazione Paolo Italia e da Michele Vivaldi del Dipartimento Contratti Privati, ha fatto tappa a Trapani.

 

Ad accoglierli, i rappresentanti della struttura territoriale, Francesco Licata e Salvatore Giacalone della FLC CGIL Trapani, per un incontro operativo volto a definire una strategia capillare di rilancio per l’intera provincia.

L’obiettivo della giornata è stato duplice: da un lato, strutturare un percorso di consolidamento e rilancio del settore a livello locale; dall’altro, promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a lavoratrici e lavoratori. I punti cardine dell'azione sindacale si concentrano sulla partecipazione attiva, per riportare la base al centro delle decisioni e del dibattito sindacale, e sulla bilateralità, per approfondire le opportunità e le tutele offerte dall’ente bilaterale, strumenti fondamentali per il welfare e la formazione continua nei contratti privati.

 

"Siamo qui per dare un segnale di vicinanza e concretezza ai lavoratori del territorio trapanese," dichiara il Segretario Generale Adriano Rizza. "Il nostro obiettivo è rendere ogni lavoratrice e ogni lavoratore consapevole dei propri diritti e delle potenzialità offerte dalla bilateralità, costruendo insieme un modello di settore più solido e partecipato".

 

Quella di Trapani non resterà un'iniziativa isolata. La segreteria regionale ha infatti confermato che nei prossimi giorni seguiranno iniziative analoghe in tutte le altre province siciliane. Il tour regionale servirà a mappare le criticità dei singoli territori e a uniformare le strategie di intervento per garantire equità e diritti a tutto il personale della conoscenza in Sicilia.









