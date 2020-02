Trapani, pronto l'itinerario della processione dei Misteri 2020

19/02/2020 16:00:00

Pronto a Trapani l'itinerario della processione dei Misteri 2020. Il 16 Febbraio 2020, l'Unione Maestranze ha approvato, dopo averlo concordato con il Comune l'itinerario della Processione dei Misteri del Venerdì Santo.

Uscita Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio - Piazza Purgatorio - Via Gen. D. Giglio - Corso Vittorio Emanuele - Via Torrearsa - Via delle Arti - Via Barone Sieri Pepoli - Piazza Cuba - Via Buscaino - Via Sant'Elisabetta - Corso Italia - Via XXX Gennaio - Via Osorio - Via Spalti - Piazza Vittorio Emanuele - Via Giovan Battista Fardella lato SUD, fino all'altezza dell'incrocio con la Via Marsala - SOSTA – Lato Nord della Via Giovan Battista Fardella – Smontaggio Bande e Processioni - Via Giovan Battista Fardella lato NORD - Piazza Vittorio Emanuele - Viale Regina Margherita - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Municipio - Via Garibaldi - Via Libertà - Via Roma - Via Turretta - Via Nunzio Nasi - Via G. Tartaglia – Montaggio Bande e Processioni Pescatori e Pescivendoli - Viale Duca d'Aosta - Via Cristoforo Colombo - Via Giovanni da Procida - Via Silva - Piazza Vittime della Motonave Maria Stella - Via dei Piloti - Largo delle Ninfe - Via Carolina (alla fine della Via, MONTAGGIO DI BANDE E PROCESSIONI) - Piazza Gen. Scio - Corso Vittorio Emanuele - Via Torrearsa - Piazza C. A. Dalla Chiesa – Casina delle Palme - Piazza Lucatelli - Via Turretta - Via N. Nasi - Via G. Verdi - Via San Francesco d'Assisi - Piazza Purgatorio - Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio – entrata.