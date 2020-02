La tragedia al Carnevale di Sciacca: cosa sappiamo della morte del bimbo di quattro anni

22/02/2020 07:17:00

Un bimbo di quattro anni è morto ieri al Carnevale di Sciacca. Ha perso la vita cadendo da un carro. Sospesi i festeggiamenti.

Il bambino, Salvatore Sclafani, è caduto da uno dei carri allegorici ed è morto.

Ma com'è che il bambino era sul carro? Lo aveva fatto salire il padre, per scattare delle fotografie. Solo che il carro si è mosso, il bambino è caduto, ed è stato sciacchiato dal pesante trattore che trainava il carro.

Per la tragedia tutti i festeggiamenti del Carnevale di Sciacca sono stati sospesi.

La tragedia è avvenuta in via Figuli, una delle strade in cui sfilano i carri. Il carro in questione è di categoria A "Volere Volare" dell'associazione "E ora li fermi tu". La foto del carro, che vedete di fianco a questo articolo, è stata pubblicata da Grandangolo Agrigento.

Il bambino è stato portato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove sono andati anche i familiari, straziati, e il sindaco Francesca Valenti. La polizia indaga e la procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta.

Un anno fa un bimbo di 2 anni e mezzo, Gianlorenzo Manchisi, morì per lo stesso motivo al Carnevale di Bologna. Il piccolo cadde dal carro di Carnevale durante una sfilata in centro a Bologna e morì all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano-romagnolo dove era ricoverato in condizioni gravissime.