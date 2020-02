Amuchina a ruba, mascherine a 500 euro

25/02/2020 12:13:00

L’amuchina va a ruba, a Napoli c’è un tizio che vende mascherine a 500 euro l’una.

Per il resto, ecco le ultime sul coronavirus in Italia.

I morti accertati sono saliti a sette, quasi tutte persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza. Gli ultimi quattro morti sono un uomo di 80 anni di Castiglione d’Adda che era ricoverato all’ospedale Sacco di Milano e in precedenza era stato all’ospedale di Lodi per un infarto; un uomo di 84 anni che era ricoverato all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo; un uomo di 88 anni di Caselle Landi, nel Lodigiano; una donna di 62 anni di Castiglione d’Adda, spirata all’ospedale di Como. Invece non è dovuta al coronavirus, come si era pensato in un primo momento, la morte agli Spedali civili di Brescia della di Crema malata di cancro. Il capo della Protezione Civile Borrelli ieri sera ha dichiarato anche che non ci sono altri focolai e che «tutti i nuovi casi sono nella zona rossa». Delle 222 persone positive, 101 sono ricoverate con sintomi, 27 in terapia intensiva e 94 in isolamento a casa. Un gruppo di esperti dell'agenzia speciale dell'Oms sarà domani a Roma «per valutare la situazione».

Conte ha accusato la sanità lombarda: «“Abbiamo due focolai del virus uno dei quali è nato complice un ospedale che non ha osservato determinati protocolli favorendo la nascita di uno dei due focolai che cerchiamo di contenere con misure draconiane”. Si tratterebbe, come prevedibile, dell'ospedale di Codogno dove sarebbero stati sottovalutati i sintomi del 38enne denominato paziente 1. Dal premier una dichiarazione con una implicita risposta alle accuse di Matteo Salvini, leader della Lega che governa la Lombardia»

•

Durante la discussione a Montecitorio sul decreto intercettazioni, la deputata di Fratelli d’Italia Maria Teresa Baldini s’è presentata in aula con una mascherina anti contagio.

•

Guido Guidesi, deputato della Lega, è in isolamento a Codogno. Ieri avrebbe dovuto presentarsi in aula per votare sul dl intercettazioni ma non può uscire dalla zona rossa. Ai sensi del regolamento di Montecitorio è stato considerato assente e non in missione perché non sono previste tra le ipotesi di missione le cause di forza maggiore come la quarantena forzata.

•

Bosnia, Croazia, Macedonia, Mauritius, Montenegro, Irlanda, Serbia, Spagna, Israele, Turkmenistan e in parte la Francia e la Romania, per i residenti in Lombardia e Veneto, i Paesi che hanno posto restrizioni. Per ora Germania e Gran Bretagna. Gli Usa hanno messo il nostro Paese allo stesso livello di pericolosità di Hong Kong e Iran.

La Francia impone a chi torna da Lombardia e Veneto di mettersi in quarantena. A 60 bambini italiani tra i 4 e gli 8 anni, residenti a Barcellona, è stato interdetto l'ingresso alla piscina comunale. A Londra tre studenti sono stati «isolati» per 24 ore e poi riammessi al college senza essere sottoposti ad alcun controllo sanitario, nemmeno alla misurazione della febbre.



•

Quaranta persone che erano a bordo di un volo Alitalia partito da Roma sono state bloccate per precauzione al loro arrivo a Mauritius, l’isola africana dell’Oceano Indiano. I 40 provenivano da Lombardia e Veneto. Alitalia ha organizzato il loro rientro in Italia, nonostante non presentino nessun segno di malessere. Il resto dei 212 passeggeri del volo è potuto sbarcare. Un Flixbus partito ieri mattina da Milano è stato fermato all'autostazione Perrache di Lione, in Francia, dopo che una passeggera ha segnalato alla polizia francese una «forte e anomala tosse» dell'autista: subito ricoverato nell'ospedale locale è stato sottoposto al tampone, risultato negativo. Un medico italiano in vacanza a Tenerife è risultato positivo al test. Il turista, un medico lombardo, ha iniziato a sentirsi male e si è recato alla clinica Quirón nel sud di Tenerife, dove ora si trova ricoverato in isolamento. C'è un caso sospetto nelle Asturie, intanto, dove è scattato il protocollo per una 25enne che sarebbe di ritorno da un viaggio in Italia.



Gli ambasciatori italiani di Svizzera, Croazia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Monaco ieri sera sono stati radunati in teleconferenza dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il ministro Speranza incontrerà oggi, per tranquillizzarli, i colleghi di Austria, Slovenia, Svizzera, Francia e Germania. Per ora a chiedere la sospensione di Schengen è la Lega di Salvini e, per opposti motivi, i tedeschi di Afd e la francese Le Pen.

•

Ieri un sospetto caso a Casalpusterlengo, con bonifica del treno, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria (ritardi anche di sette ore): «i treni a media e lunga percorrenza dell’Alta velocità Torino-Milano-Salerno vengono cancellati o deviati su Padova, i regionali tra Milano e Bologna, e tra Bologna e Poggio Rusco, soppressi o limitati. Quelli che viaggiano, mediamente, subiscono un ritardo di quasi due ore. Tra Lodi e Piacenza si va con bus sostitutivi» [Tonacci, Rep]. Trenord, per effetto della chiusura delle scuole e di buona parte degli uffici, registra il 40% di passeggeri in meno. Rfi, a metà pomeriggio, ha annunciato una riduzione dei convogli (consultare il sito delle Ferrovie).

•

Domenica sera l’Eurocity proveniente da Venezia e diretto a Monaco era stato fermato per quattro ore al Brennero. Il governo austriaco ha precisato che non c'è nessun blocco al confine. Ieri i treni hanno circolato regolarmente.

•

Il governatore della Basilicata, Vito Bardi (centro-destra), ha disposto la quarantena obbligatoria per chiunque arrivi dalle regioni del Nord colpite dal contagio. Secondo l’ordinanza, prima di entrare in Basilicata dovranno stare in isolamento o a casa per 14 giorni. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha criticato la misura.

•

Al 112 sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza in alcuni Comuni della Lombardia di persone in divisa che si qualificano come volontari di associazioni di soccorso pur non essendolo, e che vogliono introdursi nelle abitazioni con la scusa di effettuare il test con tampone orale per il coronavirus.

•

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di «manovre speculative» su generi di prima necessità per le vendite a prezzi folli, in particolare su piattaforme online, di gel disinfettanti e mascherine.

•

Nel prossimo weekend si giocheranno a porte chiuse Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina (sabato, ma c’è anche l'ipotesi che possa slittare a lunedì 2 marzo), Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Milan-Genoa. A porte chiuse anche la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets in programma giovedì sera al Meazza.

•

«Rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari fissato per il 29 marzo: è l’ipotesi che con il passare dei giorni si fa sempre più concreta. A chiederlo espressamente ieri sono tati il dem Stefano Pedica e il segretario di PiùEuropa, Benedetto Della Vedova. La decisione dovrà essere presa nei prossimi giorni vista l’imminenza dell’apertura della campagna elettorale. Conte finora non si è esposto e presumibilmente prima di intervenire sull’argomento si consulterà con il Quirinale dove si segue con attenzione l’evoluzione dell’emergenza e tutti i possibili sviluppi.



•

Il governo ha affidato ad Amadeus la conduzione degli spot con i quali si spiegheranno agli italiani le cose da fare e da non fare per fronteggiare il coronavirus