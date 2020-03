Coronavirus: in Sicilia i casi salgono a 15

04/03/2020 10:21:00

Salgono a 15 i casi di coronavirus in Sicilia.

Ci sono cinque nuovi casi di sospetto contagio da coronavirus. Uno a Palermo, all'interno della comitiva di turisti bergamaschi in isolamento all'Hotel Mercure, e quattro a Catania. Registrato, inoltre, il primo caso in provincia di Siracusa.

È stata ricoverata al Policlinico di Palermo anche la sorella della donna già trasferita dall'albergo alla struttura ospedaliera lunedì: sarebbero stati rilevati i sintomi della polmonite.

A Catania, invece, il contagio sarebbe arrivato in seguito alla partecipazione di tre docenti universitari ai lavori di un convegno a Udine, il 20 febbraio scorso. Di concerto con le autorità sanitarie regionali, le sedi del Dipartimento di Agraria di via Santa Sofia 100 e via Valdisavoia 5, rimarranno chiuse fino a sabato prossimo per provvedere alla disinfezione dei locali; l'attività didattica verrà ripresa il 9 marzo.

In serata, infine, un paziente che era ricoverato nell'Unità terapia intensiva respiratoria (Utir) dell'ospedale Cannizzaro di Catania è risultato positivo al Coronavirus ed è adesso nel reparto Malattie infettive dello stesso nosocomio.

Primo caso di coronavirus, invece, a Lentini in provincia di Siracusa.

Per meglio fronteggiare le esigenze della popolazione il numero verde 800.458.787 - appositamente attivato dal governo Musumeci per l'emergenza Coronavirus - viene potenziato con ulteriori 28 linee telefoniche a cui risponderanno medici e volontari della Protezione civile.