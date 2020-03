Salemi, il sindaco Venuti chiede un ampiamento dei tamponi e maggiori controlli

21/03/2020 16:13:00

A Salemi ci sono 64 persone in autoisolamento e diversi cittadini hanno comunicato di avere avuto contatti con persone contagiate o con persone che sono state a contatto con persone potenzialmente contagiate.

Il sindaco di Salemi Domenico Venuti ha fatto il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus. Venuti in base alla relazione epidemiologica dell'ASP, che conferma un quadro serio per il comune, ha chiesto un ampiamento dei tamponi a tutta la popolazione e ha chiesto al prefetto di avere maggiori controlli sulle strade, specie in entrata e in uscita dal Comune.

"Mi appello al presidente della Regione Musumeci - dichiara Venuti - affinché tenga conto dei fondamenti scientifici messi a disposizione dell'Azienda sanitaria provinciale".