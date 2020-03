Norme anti - coronavirus. Domenica di controlli in Sicilia, 380 denunciati a Palermo

23/03/2020 11:14:00

Sono oltre 1.500 i controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Palermo per verificare il rispetto del decreto governativo per contenere l'emergenza Coronavirus. Le persone denunciate nel capoluogo per inosservanza di un provvedimento dell’autorità sono state 380 persone.

Altre 99 persone sono state invece denunciate a Monreale per lo stesso reato.

LA SCAMPAGNATA. Avevano portato con se panini, pasta, frutta e bibite per fare un pic-nic sotto i portici di una palazzina in via Luigi Cassia, nella zona nord di Siracusa. Gli agenti di polizia hanno denunciato sette giovani, 4 uomini e 3 donne, che ieri avrebbero voluto trascorrere la domenica fuori di casa, per prendere una boccata di aria come avrebbero detto al personale delle Volanti che li ha bloccati mentre stavano consumando il pasto.

I sette commensali sono stati denunciati