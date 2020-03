Coronavirus, il marsalese Francesco Sammartano bloccato in Olanda. Ecco il suo appello

26/03/2020 10:18:00

Bloccato in Olanda dal Coronavirus. Un giovane di Marsala Francesco Sammartano è bloccato a Groningen nel nord dei Paesi Bassi.

Da tre settimane il ristorante di Amsterdam dove lavorava ha chiuso e ora si è trasferito al nord. Al momento vive in una casetta di legno in un parco di Groningen e non sa come rientrare in Italia visto che i voli sono bloccati e le frontiere chiuse.

"Nessuno mi dice come fare" racconta in un post su facebook rilanciato dai suoi amici. L'unica alternativa sarebbe raggiungere Bruxelles e Francoforte dove, dovrebbero esserci dei voli della Farnesina, ma al momento non sa come poter raggiungere queste destinazioni. Tra l'altro Francesco dice che da giorni sia l'ambasciata che il consolato italiano non rispondono più al telefono. Qui sotto il suo appello e la richiesta di aiuto: