Erice, multe per 8mila euro e denunce per abbandono di rifiuti in cittÃ 

26/03/2020 12:20:00

Multe e denunce a Erice. Il risultato dei servizi di controllo svolti dalla polizia municipale e dalle guardie ambientali per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per la strada.

I tutori dell’ordine hanno elevato contravvenzioni per un importo complessivo di 8 mila euro. Nel corso dell’attività di monitoraggio è stato sorpreso un soggetto mentre gettava spazzatura in via Ciullo d’Alcamo nel popolare rione San Giuliano.

Oltre alla multa per lui è scattata la denuncia. Doveva, infatti, restare in isolamento, essendo rientrato da un’altra zona del territorio nazionale