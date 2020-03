Marsala, l'incredibile fila di persone che devono fare il tampone a Porticella

28/03/2020 10:57:00

La scena che vedete in questa foto ha dell'incredibile, e racconta bene la disorganizzazione dei tempi che viviamo. Adesso i tamponi per il coronavirus si fanno anche a Marsala.

La gente che vedete in questa foto è in fila, oggi, sabato 28 Marzo, senza alcuna distanza di sicurezza, e la fila arriva fino al panificio, all'ospedaletto di Piazza Porticella in attesa di fare il tampone.

Ma chi sono queste persone? In pratica, secondo fonti di Tp24, sono persone che sono state convocate dall'ufficio igiene dell'Asp di Marsala, diretto dal dottore Di Dia, dietro richiesta espressa dell'ufficio igiene di Trapani.

Una vicenda incredibile, perchè in pratica non solo si crea assembramento, non solo si espongono persone "sospette" al pubblico, ma si aumenta il rischio contagio, anche perché gli stessi locali, fanno notare alcuni medici, sono quelli utilizzati la mattina per le vaccinazioni dei bambini..