Trapani, spacciavano cocaina e crack: arrestati dai carabinieri

30/03/2020 14:25:00

Spacciavano cocaina e crack. Sono stati arrestati dai Carabinieri a Trapani, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, Salvatore Criscenti, dell'83, e Vincenzo Gigante, dell'80, trapanesi e con precedenti. Ecco cosa scrivono i Carabinieri:

Ai militari dell’Arma impiegati nei servizi di pattuglia giornalieri, non era sfuggito un sospetto via vai di persone, in qualsiasi orario del giorno e della notte, nei pressi di un appartamento condominiale, per tanto, in conclusione di una mirata attività info investigativa, avendo fondato motivo di ritenere che in quel luogo vi fosse attività di spaccio, hanno deciso di effettuare una serie di accertamenti.

Le perquisizioni effettuate hanno permesso di rinvenire: 30 dosi di crack, per un peso complessivo di gr. 11,87, gr. 9 di sostanza stupefacente del tipo cocaina pura, una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina, la somma contante di euro 453,00, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita, due bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della sostanza illecita, tutto immediatamente sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, espletate le formalità procedurali, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari fino al giudizio direttissimo, nel corso del quale la competente Autorità Giudiziaria, ha disposto per il Criscenti, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per Gigante, l’obbligo di dimora nel Comune di Trapani.