Marsala, la folla compatta davanti la Posta di via Garibaldi

31/03/2020 09:16:00

Meno male che sono stati fatti avvisi, mandati messaggi, per dire a tutti: andate alla Posta solo lo stretto necessario, e se per forza dovete ritirare la pensione in contanti, rispettate l'ordine alfabetico.

Ecco qual è la situazione all'ufficio postale centrale di Marsala, di Via Garibaldi, oggi, 31 Marzo 2020, alle 8 e 25. La foto è stata postata da un utente sui social: "Folla compatta e assembrata davanti la posta per il ritiro delle pensioni. Come al solito le regole non si rispettano e il buon senso non esiste".