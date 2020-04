Il virus rallenta in Sicilia. Il Governo rigido: “Vietate le passeggiate con i bambini”

02/04/2020 06:00:00

Nessuna passeggiata con i bambini. Il governo Musumeci mantiene rigide le restrizioni sugli spostamenti per contrastare la diffusione del Coronavirus in Sicilia.

Ieri il presidente della Regione Siciliana ha firmato una nuova ordinanza con la quale viene vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. In Sicilia intanto sono contenuti gli aumenti dei contagi. Sono attualmente 1544 le persone positive al Coronavirus. Ieri il dato indicava un aumento 52 positivi rispetto al giorno precedente. Si sono registrati anche 7 decessi in più e 12 guariti. Buone notizie arrivano dall’ospedale Di Cristina, uno dei quattro bambini ricoverati con il Covid è stato dimesso.

I DATI

Ci sono 1544 persone positive al Coronavirus, attualmente, in Sicilia. 52 in più rispetto a ieri. E' l'aumento più contenuto degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 12 nuovi guariti e 7 decessi. E' importante il dato dei pazienti ricoverati, - 7, mentre non ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836.

Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).

Sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).

LA NUOVA ORDINANZA

«E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore».

Lo ribadisce il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nuova ordinanza, firmata ieri, per contrastare il diffondersi del Coronavirus in Sicilia.

«E’ consentito, in caso di necessità – invece, scrive il presidente della Regione - alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio».

Nel provvedimento, il governatore riafferma la necessità di prorogare le misure restrittive per tutelare la salute dei cittadini ed evitare il repentino diffondersi del contagio, pertanto «le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare».

Anche gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti «solamente in prossimità della propria abitazione».

Confermate le disposizioni già presenti nell'ordinanza dello scorso 19 marzo riguardo alle misure igienico-sanitarie in ambito comunale e in materia di commercio e trasporto pubblico.

E’ fatto obbligo ai Comuni, quindi, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco. Continua, inoltre, a essere inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. Permane la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. I sindaci, con propria ordinanza, potranno disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Sui mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40 per cento dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

GUARITO UNO DEI BAMBINI POSITIVI AL COVID

È guarito, così è stato dimesso uno dei quattro bambini ricoverati presso l'ospedale Di Cristina di Palermo perché risultati positivi al Coronavirus. Il bimbo ha effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo e stamane ha lasciato il nosocomio. Restano ricoverati gli altri tre bimbi le cui condizioni non destano preoccupazione. Lo fa sapere all'assessorato regionale alla Salute la direzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera Civico di Palermo.



CASSA INTEGRAZIONE, DA VENERDì AL VIA LE DOMANDE

Una piattaforma telematica dedicata alle aziende siciliane che devono presentare le richieste di Cassa integrazione in deroga a seguito dell'emergenza Coronavirus nell'Isola. L'ha realizzata la Regione Siciliana per semplificare e accelerare l'iter di concessione del beneficio. Da venerdì 3 aprile, le imprese potranno iniziare a registrarsi all'indirizzo www.silavora.it per ottenere le relative credenziali di accesso, necessarie per la presentazione delle domande. All'interno del portale sono presenti tutte le informazioni utili al completamento della procedura, inclusi i modelli da inviare, per ottenere la liquidazione delle indennità. Dopo l'istruttoria dei Centri per l'impiego delle nove province, il pagamento, in un'ottica di trasparenza, avverrà secondo il preciso ordine cronologico di inserimento delle istanze sul sito web.