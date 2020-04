04/04/2020 10:43:00

E' morto Luigi Manuguerra. Politico molto noto a Trapani ed Erice, Luigi Manuguerra è morto per un infarto che non gli ha lasciato scampo e che lo ha colpito mentre era in casa con suo figlio Alessandro, consigliere comunale.

Un infarto ha stroncato Luigi Manuguerra, meglio conosciuto come il "mago". Grande antagonista del sindaco Giacomo Tranchida, si è spento, oggi alle 8,30, nella sua abitazione di contrada Rosariello.

Una vita la sua spesa per la politica, criticato spesso per i suoi atteggiamenti sopra le righe.

Nel suo ultimo post pubblicato sul suo profilo di Facebook il mago aveva scritto: “Ringrazio qualunque Dio esista per la mia anima invincibile. Io sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima”, citando un verso della poesia Invictus, recitata da Nelson Mandela nei suoi momenti più difficili.

Leader del movimento Nati Liberi, Luigi Manuguerra era rimasto coinvolto nell’operazione antimafia denominata Scrigno. Assieme al figlio, Alessandro, consigliere comunale di Erice, aveva ricevuto un avviso di garanzia. Secondo l’accusa padre e figlio avrebbero chiesto voti a Franco Orlando, arrestato nell’ambito dell’operazione. Luigi Manuguerra avrebbe promesso, sempre secondo la tesi accusatoria, 10.000 euro a Orlando per sostenere elettoralmente il figlio Alessandro nelle elezioni di Erice del 2017.

Va anche ricordato che spesso aveva fatto denunce sulla pubblica amministrazione a Trapani e ad Erice, non risparmiandosi sulle accuse, alcune delle quali hanno portato anche ad importanti indagini.

Luigi Manuguerra 58 anni era stato consigliere comunale a Trapani e a Erice. La notorietà la raggiunse negli anni Novanta quando negli schermi di televisioni locali è comparso nelle vesti di mago. Compagno di Cettina Montalto - lì univa la passione per la politica - la loro relazione ha avuto un brusco epilogo. Manuguerra - dopo la fine della loro storia - ha accusato l'ex compagna di avergli rubato, mentre ancora convivevano, 300 mila euro e gioielli per un valore di 50 mila euro. L'indagine, partita dopo la denuncia di Luigi Manuguerra, è culminata nell'emissione di un avviso di garanzia per Cettina Montalto e per un suo presunto complice: Giuseppe Barbara.