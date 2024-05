La "minaccia" di Abbruscato a Miceli, ecco come è finita

15/05/2024 06:00:00

Lo scontro verbale tra il consilgliere di Fratelli D'Italia Maurizio Miceli e l'assessore Enzo Abbruscato che sei mesi fa ha animato il consiglio comunale di Trapani, si è trasferito dall'aula consiliare a quella del Tribunale di Trapani. Il giudice ha archiviato le indagini perchè no, nessun reato è stato ravvisato.

"L’assessore mi ha minacciato, dicendomi “stasera ti finisce male”. Con questa frase il consigliere Miceli indicando l'assessore Abbruscato, aveva chiesto l’intervento della Digos già presente a Palazzo Cavarretta dove la seduta del Consiglio è culminata nell’occupazione dell’aula da parte dei consiglieri d’opposizione.

Dopo sei mesi è Enzo Abbruscato a raccontare come la sentenza gli dà ragione e si è trattato di un normale dibattito politico e non di offesa o minaccia.

Le conseguenze però non sono solo legate al decorso, con tempo e denaro investito per imbastire la causa legale. Ma Abbruscato racconta come sulla scia di quanto avvenuto durante quella seduta consigliare, pubblica e online, abbia ricevuto invettive dai cittadini anche via social. Alcune frasi sono state talmente offensive e lesive da essere oggetto di denuncia.

Ecco le parole dell'assessore Enzo Abbruscato.