Coronavirus, Sicilia:  bambina di 5 mesi positiva, ma solo al terzo tampone

27/04/2020 07:21:00

Una bimba di appena 5 mesi ricoverata nell’ospedale di Cristina a Palermo è risultata positiva al Covid 19 al terzo tampone. I primi due controlli erano risultati negativi. Le condizioni della piccola sono buone. Si tratta della quinta giovanissima paziente contagiata dal Coronavirus finita nella struttura sanitaria di via dei Benedettini.

Disposta la sanificazione di tre reparti. Secondo una prima ricostruzione, come confermato dalla direzione dell’Arnas Civico, la paziente era già stata ricoverata il 13 aprile. In quella stessa giornata è stato eseguito il primo tampone che ha escluso la possibilità di un contagio. Quindi il trasferimento in un altro reparto.



Anche il secondo tampone, è risultato negativo, così come per la madre che era stata a stretto contatto con la figlia. Dopo 10 giorni di ricovero è stato eseguito un terzo tampone che è risultato positivo con una bassa carica virale. E’ stata disposta la sanificazione del pronto soccorso, della Pediatria e della Radiologia. Adesso anche il padre della bambina dovrà essere sottoposto a tampone, così come i medici e gli infermieri del Di Cristina che si sono presi cura di lei.