Turismo anno zero. Un incontro virtuale per capire come ripartire in provincia di Trapani

28/04/2020 19:20:00

Il turismo in Sicilia Occidentale è al centro degli incontri "virtuali" di Trapani Welcome in collaborazione con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e della Pro Loco Trapani Centro.

La seconda videoconferenza si terrà domani, mercoledì 29 Aprile alle 16, e si discuterà della situazione del Turismo in Sicilia Occidentale in questa fase critica . Ogni settimana ci si concentra su una categoria, nell'incontro di questa settimana si parlerà di trasporti locali, come funivia, aliscafi, bus, mini crociere, noleggio con conducente, etc.

Parteciperanno: Prof. Marco Platania docente di economia del turismo università di Catania, Giuseppe Pagoto sindaco di Favignana, Germano Fauci direttore generale Funierice,un rappresentante della Liberty lines,Fabio Casano amministratore Pantelleria Island, Giacomo Briamo presidente ASINCC, Davide Parrinello per gli armatori mini crociere.

Modererà Paolo Salerno di Trapani Welcome.

L'incontro avverrà sulla piattaforma Zoom. Questo è link per le prenotazioni on line.

I posti sono limitati , in ogni caso ci sarà la diretta sulla pagina facebok di Trapani Welcome.