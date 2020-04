Lindt assume personale in Sicilia. Ecco le posizioni aperte 

28/04/2020 02:00:00

Lindt sta cercando personale su tutto il territorio nazionale. Sono diverse le posizioni attualmente aperte e per le quali è possibile candidarsi. Le offerte di lavoro sono rivolte a laureati, laureandi e diplomati anche senza esperienza. Ecco un elenco di tutte le posizioni aperte:

Sales account specialist (Sicilia)

La risorsa entrerà a fare parte del team delle Vendite del Canale Moderno (GDO) e presiederà la zona della Sicilia Occidentale – Palermo. Si occuperà principalmente di: presidio di ipermercati supermercati ed alcuni cedi locali; attuazione ed esecuzione dei piani nazionali; implementazione di piani marketing periferici volti alla crescita della quota di mercato di Lindt; monitoraggio rispetto del Budget assegnato; analisi ed elaborazione dati; attività di Merchandising.

Requisiti: laurea ad indirizzo economico o equiparabili; Orientamento al cliente e al risultato; attitudine al problem solving; autonomia e spirito di iniziativa; buona conoscenza dell’inglese; ottimo utilizzo di Powerpoint ed Excel.

Altre posizioni aperte

Manutentore elettronico (Induno Olona)

Manutentore meccanico (Induno Olona).

Operai addetti alla produzione (Induno Olona).

Stage intercompany (Induno Olona).

Sales account specialist (Lazio/Umbria)

Stage creativity lab – grafico (Induno Olona)

Candidature e selezioni

Le selezioni variano in base alla posizione per la quale ci si candida. Tutti coloro che sono interessati a candidarsi per una posizione devono consultare il sito dell’azienda alla pagina dedicata al recruiting e alle assunzioni.