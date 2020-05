Coronavirus, l'epidemia è in calo. L'Italia inizia la fase due. Conte: "Serve responsabilità"

04/05/2020 06:00:00

Oggi 4 maggio inizia in Italia la "Fase due" dell'emergenza Coronavirus, con i dati che ci dicono che l'epidemia è in calo. A 100 giorno dalla scoperta del primo caso, tutti i dati vanno nella stessa direzione.

Il numero delle vittime, dopo settimane durissime, diminuisce sensibilmente. Il caldo dei malati e dei ricoveri in terapia intensiva segue il trend inziato già da alcune settimane. Diminuiscono i malati, aumentano i guariti e il rapporto tra tamponi effettuati e risultati positivi rimane al minimo.

I DATI IN ITALIA - Sono 28.884 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 174 in un giorno. Si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso. I dati giornalieri della Protezionie civile dicono che cala ancora il numero dei malati. Sono scesi a 100.179, con un decremento di 525 persone (ieri erano stati -239 i malati rispetto al giorno precedente).Sono 81.654 i guariti totali dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.740 rispetto a ieri. Continua stabile il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.501, 38 in meno rispetto a ieri. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.

LOMBARDIA - In Lombardia sono 77.528 le persone contagiate. Oggi si è registrato un aumento di 526 nuovi casi, in linea con quello di ieri (+533) anche se con soli 7.155 tamponi (ieri 13.058). Continua a calare l'aumento dei morti che sono in totale 14.231, con 42 nuovi decessi (ieri 47), così come calano i ricoverati in terapia intensiva che sono 532 (-13). Aumentano invece i ricoveri negli altri reparti (6.609, +80). Dati dalla Regione Lombardia.

OGGI LA FASE ECCO COSA SI PUO' FARE: LE VISITE AI PARENTI - Oggi tornano al lavoro 4,4 milioni di persone. E scatta la possibilità di far visita a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado, affini fino al quarto grado come i cugini del coniuge. E a persone "legate da uno stabile legame affettivo", come i fidanzati ma non, precisano fonti di governo, gli amici.

NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE - È disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Qui l'articolo dove potete scaricarla.

ATTIVITA' FISICA - Via libera anche all'attività motoria non solo nei pressi della propria abitazione e nei parchi ma resta chiaro che non si può uscire dalla propria regione, se non - una volta sola - per tornare nella propria residenza o domicilio, se per il lockdown si era rimasti bloccati altrove.

NO ALLE SECONDE CASE - Resta il divieto anche per le seconde case ( in Sicilia però l'ordinanza di Musumeci lo consente ): "Non è tra gli spostamenti per necessità", spiegano fonti di governo per dissipare i dubbi. È uno "stress test" per la fase 2, quello che inizia il 4 maggio. Dai dati sul contagio che si raccoglieranno a partire dalla prossima settimana si capirà se dal 18 maggio si potrà riaprire di più in alcune Regioni e se al contrario in singole aree del Paese dovrà tornare il lockdown.

LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CHE RIPARTONO OGGI - Riparte la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività, che vanno da tessile e moda, ad automotive e fabbricazione di mobili. Secondo i consulenti del lavoro torneranno in ufficio o in azienda 4,4 milioni di persone, mentre altri 2,7 milioni resteranno a casa.

ESAMI UNIVERSITARI - Ripartono anche esami universitari e lauree in presenza, purché si possano tenere le distanze, sono possibili attività di restauro e laboratori e tirocini universitari.

MASCHERINE PER TUTTI - Il dpcm firmato domenica scorsa dal premier Conte prevede comunque mascherine per tutti, sia nei luoghi accessibili al pubblico, sia sui mezzi di trasporto.

OGGI RIPARTONO LE CONCESSIONARIE D'AUTO - Anche le concessionarie di automobili che hanno particolarmente risentito dell’imposto lockdown riprendono la loro attività. Si stima che il mercato auto si sia quasi del tutto fermato in questi ultimi mesi di incertezza facendo registrare un -85,4% a marzo e, si prevede, un -98% nel mese di aprile (qui il nostro articolo di approfondimento sullo stato attuale del mercato automotive). Adolfo de Stefani Cosentino, presidente di Federauto, ha confermato che da oggi 4 maggio si potrà, finalmente, ritirare la propria vettura comprata in regime di quarantena previo “conferma scritta” della concessionaria e sarà possibile visitare gli showroom direttamente sul luogo ma consiglia di visionare sul sito internet di ogni concessionaria in quali orari è permessa la visita, in che giorni e in che modalità. Tutto questo per non trovare le porte chiuse al nostro arrivo.

CONTE APPELLO ALLA RESPONSABILITA' - Comincia la Fase Due dell'emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. "Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore", aggiunge Conte.

SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, VIRUS DA LABORATORIO DI WUHAN - "Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan". Lo afferma il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Inoltre, secondo Pompeo, la Cina "ha fatto tutto quello che ha potuto per assicurarsi che il mondo non sapesse in modo tempestivo" del coronavirus: "Questo è un classico sforzo di disinformazione comunista", ha aggiunto Pompeo intervistato dalla Abc. Pechino, ha sottolineato, ha fatto tutto quello che ha potuto per tenere il mondo all'oscuro sul coronavirus.