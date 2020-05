Sicilia, Lo Curto: "Finanziaria record per aiutare famiglie e imprese danneggiate dal Covid"

05/05/2020 04:00:00

“Una manovra finanziaria mai vista, da record per la Regione Siciliana, per un valore complessivo di 1,5 miliardi euro. L’emergenza Covid-19 ha fatto sì che le norme della legge di stabilità venissero orientate a sostenere le famiglie, le imprese e i settori gravemente danneggiati dalla pandemia.

Abbiamo lavorato come Udc ad una serie di misure che ora fanno parte della legge finanziaria. Tra tutte voglio ricordare gli interventi a sostegno delle imprese con contributi diretti ed uno stanziamento di 100 milioni di euro, così come i 150 milioni di euro per finanziare le attività produttive con aliquote anche a fondo perduto. L’agricoltura e la pesca hanno ricevuto attenzioni con dotazioni rispettivamente per 50 e 30 milioni. Ci siamo intestati anche la norma che vale 10 milioni per sostegni una tantum ai lavoratori stagionali e la misura che vale 20 milioni di euro per aiuti alle aziende florovivaistiche. Il lavoro di questi giorni porta a risultati importanti anche per aiutare le famiglie e le fasce deboli. 200 milioni serviranno proprio a sostenere chi è in difficoltà per la spesa alimentare, le utenze e le locazioni. Inoltre sono previsti anche prestiti a tasso zero fino a 15 mila euro per famiglie con reddito sotto i 40 mila euro. La manovra abbatte e talvolta azzera le tasse regionali e comunali proprio per fronteggiare l’emergenza economica e ristora i Comuni siciliani con 300 milioni di euro.

Abbiamo fatto un buon lavoro a vantaggio dei siciliani che, voglio sottolineare, pur avendo perso molto sul piano economico a causa delle restrizioni per il Covid, con il loro comportamento rispettoso dei provvedimenti del Governo nazionale e delle ordinanze regionali, hanno permesso alla nostra Isola di tenere sotto controllo il contagio risparmiando vite umane”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.