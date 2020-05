Il Marchio Audi cresce in Sicilia Occidentale. Partnership tra Essepiauto e Meridiano

06/05/2020 08:49:00

“Da questo mese c'è una grande novità: diventiamo più grandi, più forti, più belli!

In un mondo che cambia repentinamente, con imprevedibilità e con sfide sempre più impegnative ed avvincenti abbiamo deciso, insieme ai nostri amici di Audi Meridiano, di unire le forze”.

E’ con questo messaggio sui social che Essepiauto, storica Concessionaria della Provincia di Trapani, annuncia una nuova partnership insieme alla Concessionaria Meridiano di Agrigento.

Nasce quindi un nuovo polo commerciale Audi che coinvolge 4 Province siciliane: Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta.

“Pur mantenendo ognuno la propria individualità, abbiamo deciso di unire le forze per mettere a frutto le nostre competenze e dare ulteriore slancio al blasonato Marchio tedesco” dichiara Paolo Tedesco, Titolare di Essepiauto. “Le sfide che ci riserva il futuro sono incredibili e dobbiamo trovarci pronti ad affrontarle con rinnovato spirito e con strumenti adatti sia alle esigenze del mercato che a quelle delle Case Auto”.

Tanti i punti in comune fra le due aziende: le dimensioni (sia in termini occupazionali che di volume d’affari), l'organizzazione, i processi di gestione del business e delle risorse, una nuova generazione pienamente addentro alle dinamiche aziendali, l’esperienza trentennale ricca di performance al top. Inizia una nuova era per il Marchio Audi in Sicilia occidentale.