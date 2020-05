Coronavirus, diminuiscono i malati in Italia. Quasi trentamila le vittime

07/05/2020 20:14:00

Sono 89.624 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.904. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 6.939. Continuano invece ad aumentare le vittime, sono 29.958 dall'inizio dell'emergenza in Italia, con un incremento di 274 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 369. Sono questi i dati sull'epidemia di Coronavirus in Italia comunicati dalla Protezione Civile.

Balzo in avanti dei guariti: sono 96.276 i guariti dal coronavirus, con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila. Diminuisce ormai costantemete il numero ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, lo stesso numero di ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri. Infine, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno rispetto a ieri. Più del 50% del totale dei nuovi contagiati dal coronavirus si trova in Lombardia.

In Lombardia 720 nuovi contagi - Dai dati della Protezione Civile emerge che l'incremento giornaliero dei contagi è di 1.401: di questi 720 sono in Lombardia. Un dato costante da 3 giorni. Lombardia, con Marche e Valle d'Aosta, sono anche le uniche regioni che non fanno segnare un calo degli attualmente positivi. Le Marche hanno 11 malati in più, la Valle d'Aosta 3 e la Lombardia 262. Tutte le altre regioni del nord sono invece in calo. E sempre in Lombardia si registra inoltre quasi il 50% delle vittime delle ultime 24 ore: 134 su 274.