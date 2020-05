Coronavirus: Trapani è caduta. Adesso è Crotone l'unica provincia italiana Covid - free

31/05/2020 07:57:00

Paradossi del giornalismo: mentre i media in Italia celebravano Trapani come prima provincia italiana Covid - free (cioè senza casi di coronavirus per due cicli di due settimane consecutive), in realtà già nel territorio erano spuntati quattro nuovi casi, che l'Asp si è affrettata a definire "di importazione" (ammalati altrove, e poi arrivati nel territorio), ma sempre da conteggiare secondo le statistiche. Anche perché dei quattro nuovi casi, per la Protezione Civile uno è proprio nostro, perchè nato nel territorio. E insomma, i telegiornali parlavano di Trapani, mentre Trapani cadeva. E adesso è Crotone l'unica provincia italiana davvero Covid - free.

Trapani è caduta. La prima provincia italiana a raggiungere i 28 giorni senza contagi, ovvero i due cicli di incubazione del virus senza nuovi positivi necessari perché l’Oms dichiari conclusa la pandemia, ha perso questo primato. È bastato un nuovo caso, inserito nella serata di venerdì nel database della Protezione civile, perché la provincia siciliana più occidentale ripiombasse nella pandemia.

Beninteso, è solo un caso. Nella stessa giornata ne sono stati registrati 74 a Milano e 71 a Brescia. Ma è sufficiente a fare la differenza tra una zona covid-free e una zona che non lo è. Circostanza, quest’ultima, che ad oggi riguarda la sola provincia di Crotone, che ha tagliato il traguardo dei 28 giorni senza contagio il 29 maggio.

Ci sono poi due province che hanno concluso il primo ciclo di incubazione, ovvero i primi 14 giorni, senza contagi. Si tratta del Sud Sardegna, dove non si registrano positivi da 18 giorni, e la provincia di Agrigento, dove il conteggio è arrivato a 16. Intanto sono 5 giorni che non si registrano casi in Basilicata, ne sono trascorsi tre dall’ultimo positivo in Umbria, due dall’ultimo caso segnalato in Calabria. Ulteriori piccoli passi verso la fine della pandemia.