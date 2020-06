Sicilia, borse di studio in pagamento fino al 30 giugno

01/06/2020 00:00:00

Verranno liquidate fino al 30 giugno 2020 le borse di studio assegnate agli studenti degli Istituti Superiori per l’anno scolastico 2018/2019. Il termine inizialmente fissato al 31 marzo è stato spostato per le attuali misure di contenimento epidemiologico dovute all’emergenza Covid-19.

Le somme sono a disposizione presso qualsiasi ufficio postale. La proroga vale, per coloro, fra i 22mila studenti beneficiari in Sicilia, che non avessero ancora avuto modo di ritirare la somma presso gli uffici postali.

Le borse di studio assegnate dal Ministero dell’Istruzione hanno un importo variabile in base alla Regione dove risiede lo studente. Per la Regione Siciliana l’entità della borsa di studio è stata fissata in € 210,60.