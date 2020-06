"La forza della vita", il progetto degli Artisti Siciliani Riuniti. Video

03/06/2020 22:10:00

"La forza della vita", di Paolo Vallesi interpretata, a distanza, dagli Artisti Siciliani Riuniti.

E' il progetto realizzato da oltre 20 artisti, tra cantanti e musucisti, siciliani, in gran parte trapanesi.

L'obiettivo del progetto , realizzato senza alcuno scopo di lucro, è quello di mettere in luce le bellezze del nostro territorio e di accendere un faro sulle eccellenze artistiche nostrane, rappresentate da volti molto noti, in un momento così delicato, come l'attuale, per questo settore e per la nostra terra.

La scelta del brano è ricaduta su questo 'classico' del pop italiano proprio perchè lancia un messaggio di speranza, di gioia e di rivalsa nei confronti della vita che a volte ci riserve strane ed amare sorprese.

I partecipanti sono:

cantanti:

Giò Ingrassia

Maurilio Pulpito

Alessandro Guercio

Giacomo D'Angelo

Giuseppe Mandalari

Fabrizio Vassallo

Antonio Licari

Ezio Citelli

Jimmy Ingrassia

Domenico Riccobene

Giuseppe Clemente

Nicola Monaco

Gigi Battaglieri

Sandra Certa

Natalia Martinico

Sanam Ighani

Claudia Labidi

Valentina Musinu

musicisti:

SERGIO LAMIA: batteria

PIERO RIZZO: chitarre elettriche

SERGIO SARTARELLI: basso

RENATO RESTA: tastiere, chitarre acustiche, programmazioni, mixing & mastering audio

ENRICO POLLARI (Epostudio) ha realizzato la parte video.