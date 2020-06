Caro voli, tratte sociali per la Sicilia ancora bloccate

06/06/2020 12:00:00

Dopo i blocchi dei voli la ripresa del trasporto aereo in Sicilia è caratterizzata dal caro biglietti. Anche un solo fine settimana in Sicilia può avere costi molto elevati se non si è comprato il biglietto con largo anticipo.

Al momento le tratte sociali confermate dal viceministro alle Infrastrutture Cancelleri prima dell'emergenza sanitaria sono bloccate. Per quel tipo di voli erano previsti 25 milioni di euro per il 2020 ed erano rivolti a quattro categorie sociali: studenti fuori sede, lavoratori fuori sede, i disabili gravi e gravissimi e alle persone che si vanno a curare fuori.

Cancelleri assicurava mesi fa che sul sito dell’Enac vi sarebbe stato uno spazio dove il cittadino doveva caricare i documenti necessari, registrarsi e ricevere il codice sconto per l'acquisto del biglietto. Ma con la pandemia la continuità territoriale si è fermata e chi ne doveva usufruire al momento non può farlo visto e chi vorrà tornare in Sicilia questa estate sarà costretto a sborsare delle cifre molto elevate per singola tratta.