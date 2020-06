Marsala: la Fly Volley conferma il capitano Erika Marino, neo team manager

06/06/2020 09:58:00

Erika Marino (classe 87) sarà ancora il Capitano della compagine biancazzurra. L’esperta palleggiatrice marsalese torna in serie cadetta dopo 5 anni (Stagione 2015/16 Campionato Serie B1 - Sigel Marsala Volley). Lo scorso anno fu una delle protagoniste della strepitosa stagione in Serie C.

Inoltre, è stata incaricata dalla Dirigenza a ricoprire il delicato ruolo di Team Manager. Il suo compito sarà quello di fare da collante tra staff tecnico, atlete e società.

Coach Tomasella dichiara: “Sono compiaciuto per la riconferma di Erika. È un’atleta che da anima e corpo per la squadra. È altresì una persona speciale con la quale ho instaurato un meraviglioso rapporto professionale e di amicizia. Sarà di certo un ottimo Team Manager e ci farà rigare dritto!”.

Le parole del nuovo TM: “Sono soddisfatta ed onorata di essere nuovamente il Capitano della Fly Volley. Il Campionato di B2 ci riserverà molte più insidie rispetto a quello passato, saranno richiesti più impegno, costanza, coesione del gruppo, spirito di sacrificio e professionalità” - prosegue - “Sento doveroso ringraziare tutta la Dirigenza per aver riposto in me la fiducia per questo nuovo incarico. Dimostrerò di essere all'altezza della situazione. Auguro un grosso bocca al lupo e buon lavoro a tutti noi”.