A Marsala un meeting sulla Psicoterapia

07/06/2020 17:10:00

Un meeting, ovviamente in videoconferenza, sulla psicoterapia, a Marsala organizzato da Società Cooperativa Fenorabia. L'evento è in programma per le giornate del 13 e 14 giugno, sabato e domenica.

“Questo evento è stato da noi ideato per il semplice fatto che non è facile per il neolaureato in Medicina o in Psicologia operare, nel ginepraio delle diverse Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, una scelta del modello operativo da seguire”, dice Alfredo Anania , psichiatra e presidente di Fenorabia.



“E' anche mancato sinora un contesto entro il quale possa avvenire uno scambio e un confronto innanzitutto tra le principali Scuole.

Infine, dovremmo essere più bravi ad affrontare la questione e a comprendere quale indirizzo psicoterapeutico possa essere più utile per un determinato paziente ad un dato momento del suo romanzo personale e del disagio psichico che può in esso emergere”.

“Il 2°Meeting sulla Psicoterapia costituisce il secondo di una serie di incontri a cadenza annuale che risponda alle finalità sopra esposte. Il Meeting non offre soltanto una carrellata di interventi da parte di alcuni appartenenti ad importanti Scuole di Specializzazione e di diversi modelli sulla relazione di aiuto ma anche tre interessanti sessioni (dimostrative) frutto di una specifica formazione dei conduttori, la prima di DANZA-MOVIMENTO-TERAPIA, la seconda sessione un GRUPPO BALINT SULLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE, la terza sessione GRUPPO ESPERIENZIALE BIONIANO molto utile all'empowerment del Sé Socio-Relazionale”.

Il Meeting sulla Psicoterapia ha lo scopo di promuovere uno scambio e un confronto tra le principali Scuole di Psicoterapia, ciò sia per facilitare il neolaureato in Medicina o in Psicologia ad orientarsi nella scelta nel modello operativo che gli si presenta più congeniale, sia per dibattere attraverso i diversi contributi quale indirizzo psicoterapeutico possa risultare più utile in relazione alle diverse forme di disagio psichico. Il Meeting offre anche specifiche sessioni dimostrative su alcuni modelli gruppali perché i partecipanti ne possano avere una conoscenza esperienziale e non semplicemente libresca.

Programma Generale Sessioni

Sabato13 Giugno, h. 10,00-13,00: Tavola Rotonda sulle Scuole di Psicoterapia

Sabato13 Giugno, h. 16,00-18,00: Nuovi Modelli Psicoterapeutici

Sabato13 Giugno, h. 18,00-19,30: La Psicoterapia Online

Domenica 14 Giugno, h. 10,00-11,30: L’Integrazione Psicofarmaco-Psicoterapeutica

Domenica 14 Giugno, h. 11,30-13,00: La Relazione d’Aiuto

Domenica 14 Giugno, h. 16,30-19,30: Formazione e Psicoterapie di Gruppo (dimostrazioni)

Per iscrizioni e informazioni: anania.fenorabia@libero.it