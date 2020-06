Il Coronavirus non ferma la cultura e gli obiettivi di Gianluca che ha conseguito la laurea

11/06/2020 14:00:00

Caro direttore,

nei periodi precedenti abbiamo ascoltato l'appello restiamo a casa: l'appello risuona forte in tutta italia in questo periodo difficile, nel quale il coronavirus continua a far parlare di se', a spaventarci e a cambiare le nostre abitudini. Ma, anche da casa, il virus non puo' fermarci e non lo farà e, oggi, io sono l'esempio parlante. Il Coronavirus non ferma la cultura, non ferma il conseguimento dei propri obiettivi per chi si e' impegnato ed e' arrivato a traguardi importanti, mettendosi in discussione ed ottenendo la meritata soddisfazione. Oggi ho conseguito la mia laurea!!!



Gianluca Pace