Va in giro in Vespa, ma doveva trovarsi ai domiciliari. Arrestato a Salemi

12/06/2020 10:30:00

Viaggiava tranquillamente in motorino, ma si doveva trovare ai domiciliari.

Quando i Carabinieri lo hanno visto, nel corso di un posto di blocco, gli hanno intimato l'Alt, ma lui ha tentato di scappare, invano. E' stato così arrestato a Salemi Salvatore Capizzo, classe 72, con precedenti di polizia alle spalle e che, appunto, stava scontando i domiciliari. Invece è stato beccato in giro in Vespa. Per lui è scattato l'arresto per il reato di evasione dai Carabinieri della Stazione di Salemi, che lo hanno successivamente sottoposto alla misura già in atto.



Il Tribunale ordinario di Marsala ha convalidato l’operato dei militari. Al termine dell’udienza, l’uomo è stato trasferito presso la sua abitazione dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, questa volta con braccialetto elettronico.