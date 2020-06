Beccato con le mani nel sacchetto. Arrestato uno spacciatore a Trapani

17/06/2020 13:38:00

Beccato con le mani nel sacco, anzi, nel sacchetto. E al suo interno cerano 23 grammi di marijuana divisi in 11 dosi.

I carabinieri di Trapani che lo stavano osservando lo hanno visto proprio nel momento in cui vendeva la droga ad un acquirente. E' stato così arrestato un giovane di origini tunisine, Rabii Boubaker, 22enne, che vendeva marijuana nel centro storico di Trapani. Alla vista dei carabinieri il giovane ha tentato la fuga ma è stato subito preso dai militari.

I Carabinieri hanno avuto modo di assistere alla cessione, tra l’interessato e un altro soggetto, di un piccolo involucro di carta stagnola in cambio di una banconota. A quel punto i militari hanno deciso di intervenire, tuttavia, il Boubaker, che aveva ancora in mano il sacchetto di plastica bianca dal quale aveva prelevato l’involucro, si dava alla fuga. Ma è stato subito raggiunto e bloccato. Nel frattempo è stata anche recuperata la busta di plastica che il giovane aveva tentato di occultare all’interno di un incavo nel muro durante la fuga. Nel corso della successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di banconote verosimilmente provento dell’attività di spaccio mentre all’interno del sacchetto di plastica erano contenute 11 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana avvolte nella carta stagnola, per un peso complessivo di 23 grammi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’esito del giudizio direttissimo, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri sottoponendo il Boubaker agli arresti domiciliari.