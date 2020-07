Focolaio di coronavirus al matrimonio: 111 invitati contagiati, lo sposo muore all’indomani delle nozze

02/07/2020 07:34:00

Un matrimonio si è trasformato in un focolaio di coronavirus, con 111 dei 350 invitati contagiati e lo sposo che è deceduto all’indomani delle nozze. È quanto successo a Bihar, in India, come riferisce l’emittente locale Ndtv: la festa di matrimonio è stata celebrata a metà giugno nonostante nel Paese le norme anti-Covid vietino espressamente assembramenti e riunioni con più di 50 persone.

Nessuno sapeva che uno degli invitati era positivo al virus e così questo ha infettato altre 110 persone. Non solo, il giorno successivo lo sposo è deceduto e non è chiaro se fosse o meno affetto da covid visto che il suo corpo è stato cremato subito dopo il decesso. Saputo l’accaduto, le autorità si sono messe subito al lavoro per rintracciare tutti i presenti alla cerimonia, imponendo la quarantena a loro e a tutte le persone con cui hanno avuto contatti, in modo da contenere il focolaio. La sposa rischia ora una sanzione per aver trasgredito alle norme di sicurezza.