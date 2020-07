Marsala, lite in centro a colpi di bottiglie. Un ferito, sangue, gente terrorizzata

02/07/2020 15:08:00

E' di un ferito il bilancio di una grave lite avvenuta in pieno centro a Marsala. Tutto è cominciato verso le dieci del mattino quando due giovani, noti alle forze dell'ordine, si sono presi a botte nei pressi del parcheggio comunale di Via Omodei.

Probabilmente la lite è nata proprio per la gestione del giro del posteggio abusivo nella zona. Fatto sta che uno dei due giovani ha ricevuto un colpo di bottiglia, con una profonda ferita in testa. Tutto insanguinato, è andato dalla sua compagna, nella vicina via Lazzara, dove è nato un altro alterco.

Questa volta sono intervenute le forze dell'ordine, e il caos è stato tanto. Le auto della polizia hanno di fatto bloccato la piccola via, e in tanti si sono recati sul posto per capire cosa succedeva. La vicenda è andata avanti fino quasi a mezzogiorno, quando i due giovani sono tornati a scontrarsi, sempre in via Lazzara. E' dovuta intervenire anche l'ambulanza del 118 per medicare il ferito, mentre l'altro soggetto si è dileguato.

La lite è l'ennesimo segno di degrado del centro storico di Marsala. Commenta Alessandro Barraco: "Sono sdegnato!!!!! Mi ritengo un piccolo anzi piccolissimo imprenditore che a fatica visti: la crisi, il covid e tutto quello che di negativo può andare in questo periodo, crede ancora che un futuro per noi e per i nostri figli, in questa città, ci può e ci deve essere. Ma poi mi scontro con la realtà, il centro storico ed in particolare via Roma e Porta Mazara, dove con tanta fatica cerco di mantenere aperto un piccolo negozietto, che sono diventate una zona a rischio, gente che si ubriaca, continue liti, ed oggi anche una che sembrava scena dei migliori thriller, ma che di scena aveva veramente poco. Sangue ovunque, bottiglie spaccate, gente terrorizzata...... Chiedo aiuto, a chi non lo so; forze dell'ordine, sindaco cittadini, come dobbiamo fare?????"