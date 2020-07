Trapani, botta e risposta tra Tranchida e la consigliera La Barbera sui bonus spesa regionali 

02/07/2020 17:30:00

Botta e risposta tra il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e la consigliera Claudia La Barbera.

Quest’ultima aveva presentato una interrogazione, chiedendo i motivi per cui il Comune non aveva avviato le procedure per accedere alle somme della Regione da destinare a voucher spesa per i cittadini meno abbienti. “Da informazioni – aveva precisato La Barbera – assunte direttamente presso l’ufficio comunale preposto non risultano atti di indirizzo per avviare il procedimento amministrativo che porti alla stipula della convenzione con la Regione”.

In meno di 24 ore è arrivata la replica di Giacomo Tranchida: “La consigliera è distratta. Bastava leggere la delibera di Giunta n. 178 del 17.06.2020, regolarmente pubblicata per capire che il Comune di Trapani, acquisite le circolari regionali, che peraltro chiarivano, finalmente - dopo l’incalzante azione dell’Anci Sicilia - l’impiego corretto e legittimo dei fondi europei, abbiamo attivato la procedura da tempo, trasmettendo a mezzo PEC l’atto di adesione alla Regione il 20 maggio 2020. Adesione riscontrata con DDG regionale n. 304 del 04.04.2020 per € 405.186,00, e successivo accredito. Di questi giorni l’imminente bando per gli ulteriori buoni spesa”.