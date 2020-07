07/07/2020 15:35:00

Ecco in questa foto Joe Bastianich con molti capelli in più a Marsala, nel 1990. La foto la pubblica lo stesso popolare giudice di Masterchef, e protagonista di altri programmi Sky, per annunciare che mette in vendita parte dei vini della cantina della sua catena di ristoranti "Del posto".

La definisce la cantina di vini italiani più importante al mondo.

"Oggi ne mettiamo un po’ in vendita, circa 30k bottiglie. Parte dei proventi in beneficenza" scrive Bastianich.