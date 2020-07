Alcamo, ecco come chiedere i buoni spesa Emergenza Covid-19

07/07/2020 12:10:00

E’ stato pubblicato sul sito del comune di Alcamo l’avviso, rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Alcamo che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socioassistenziale da Covid 19, per richiedere i buoni spesa regionali.

I buoni spesa/voucher, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE SICILIA 2014-2020 (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i)-Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3. in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, servono PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS).

La Domanda va compilata on line accedendo al sito internet del Comune di Alcamo cliccando sull’apposito link oppure tramite l'APP “MUNICIPIUM” nella sezione Servizi/Cittadino Domanda Buoni Spesa, dalle ore 8:00 del 06/07/2020 ed entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20/07/2020.

Non saranno prese in considerazione le domande dei nuclei familiari presentate in modalità cartacea o fuori termine.

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; • 400,00 € per un nucleo composto da due persone; • 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; • 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; • 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Info: Servizi Sociali, via Verga,65, Telefono: 0924 21695.



– Inserimento domanda dei buoni spesa emergenza COVID-19Dichiara l’assessore ai servizi sociali del Comune, Stefano Alessandra “l’erogazione di questa seconda tranche di buoni/spesa permetterà, ancora una volta, alle persone più bisognose di poter avere un contributo per acquistare beni indispensabili, in un periodo che continua ad essere problematico e difficile da affrontare, per portare avanti una vita familiare dignitosa”.