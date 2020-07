Trapani, Diventerà Bellissima: "Il sindaco Tranchida continua a sbagliare"

07/07/2020 09:30:00

Ci rivolgiamo ai consiglieri di maggioranza che sostengono il Sindaco di Trapani. In questi mesi abbiamo ascoltato, osservato e fatto anche noi alcune proposte per il bene della città, seppur dalla nostra posizione di movimento d'opposizione extra consiliare. Al di là di alcune iniziative condivisibili o meno, per noi il Sindaco ha sbagliato e continua a sbagliare approccio con la città, con le forze sociali, con il comparto commerciale e con i cittadini.

Consapevoli di essere anche noi iscritti nel libro nero degli avversari politici di questo Sindaco, non volendo scadere nelle solite beghe e repliche che nulla hanno a che fare con la corretta dialettica politica, ci rivolgiamo a Voi signori consiglieri di maggioranza.

Il pessimo spettacolo a cui abbiamo assistito da settimane è stato superato in termini negativi da quanto accaduto nell'ultima seduta del Consiglio comunale. Forse mai prima di adesso Trapani ha visto uno scontro così forte dai toni offensivi e denigratori sul piano personale che lede la dignità prima di tutti voi consiglieri, che siete stati delegati ad una funzione di controllo dell'attività di governo della città, a prescindere dalle liste ove siete stati eletti!!! ma specialmente ha offerto uno spettacolo pessimo in termini di immagine dell'istituzione Consiglio. Vogliamo ricordarVi che non siete stati eletti per starvene tranquilli al vostro posto zitti e muti.

In passato abbiamo visto in Consiglio comunale scontri forti tra Sindaco e opposizione, nel merito dei provvedimenti che non erano condivisi, ma mai si è scesi sulla denigrazione personale con parole offensive irripetibili.

Occorre adesso dire basta per abbassare i toni. Questa amministrazione continua imperterrita a sbagliare. L'ultima azione messa in campo, la ZTL estesa in via sperimentale in Centro storico fino al 31 ottobre, non farà altro che metter in ginocchio i pochi commercianti (non pub e locali da movida) che con coraggio stanno tentando di risollevarsi. Si preferiranno negozi più facilmente raggiungibili lungo la via Fardella per esempio. Vanno via le strisce gialle riservate ai residenti e la tariffa di sosta sarà di 3 euro. Un ulteriore salasso per i cittadini. Una decisione che non sta né in cielo né in terra. Il tempo ci darà ragione.

Ma come fate ad accettare tutto questo? Noi non lo faremo!! Non siamo mai stati e mai saremo complici delle scelte unilaterali del Sindaco

di Trapani che ormai è contro tutti, da Roma fino alla Provincia e alla Regione per finire contro ogni cittadino che non la pensi come lui. Persino

contro gli organi di stampa rei di aver fatto il loro lavoro e di aver espresso la loro opinione su una attività di indagine degli organi inquirenti. Anche in assenza di reato, chi si candida ad amministrare una città deve porsi maggiormente una questione etica e morale. Tutto questo inaccettabile! Vi chiediamo di avere un sussulto di dignità, Voi che rappresentate i cittadini o almeno di coloro che via hanno delegato. Abbiate il coraggio di alzare la testa e dire BASTA!

Questa non era l'amministrazione della città che volevamo o che avevamo immaginato che potesse diventare!



Il Coordinamento comunale di Diventerà Bellissima Trapani