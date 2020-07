08/07/2020 14:12:00

Operazione antidroga della polizia nel centro di Castellammare del Golfo.

Nella mattinata del 7 luglio 2020, personale della Sezione Anticrimine del Commissariato della polizia di Castellammare del Golfo ha portato a termine una mirata attività finalizzata al contrasto ed alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, che ha portato all’arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana, di Gianfranco Turano, castellammarese di 31 anni.

I poliziotti sospettavano da tempo di lui, perchè ritenevano che casa sua fosse una centrale di spaccio. E così, dopo appostamenti nei dintorni, in pieno centro storico, hanno notato un via vai di giovani che entravano e uscivano in continuazione.

Ieri mattina, 7 Luglio, i poliziotti, con un cane antidroga, hanno organizzato un'irruzione e hanno scoperto a casa di Turano 170 grammi di marijuana, già divisa in 22 dosi pronte per essere spacciate. Sono stati anche trovati due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento delle droghe. Turano è stato arretato.