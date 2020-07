Dimettersi o no? Tante incertezze sul futuro della Sindaca di Erice, Toscano 

10/07/2020 12:43:00

Dimettersi o no? C'è sempre tanta confusione intorno al futuro della Sindaca di Erice, Daniela Toscano, attualmente sospesa da suo incarico dopo essere stata raggiunta dal divieto di dimora ad Erice e Trapani nell'ambito dell'inchiesta sui parcheggi a San Giuliano.

Stamattina si davano per certe le dimissioni della Sindaca, ma in realtà ci ha ripensato: "Non si dimette - specifica l'avvocato che l'assiste, Rando - ma è una delle ipotesi al vaglio. Sicuramente, non si dimetterà prima di giovedì prossimo, quando sarà sentita dal Gip nell'interrogatorio di garanzia".

L'incertezza su ciò che farà la Toscano lascia il Comune di Erice in una sorta di stallo amministrativo, ma per l'avvocato Rando non è così: "La Giunta può operare anche con solo due assessori. Addirittura a Casteldaccia, in una vicenda analoga, è rimasto in carico il solo vice sindaco":

Daniela Toscano è molto provata da quello che è accaduta: "E' provata psicologicamente e fisicamente - conclude Rando - anche per la pressione mediatica che sta subendo. Ha comunque subìto una misura blanda, ed è certa della bontà delle sue ragioni".

E' un rebus intanto la sorte del Comune nel caso delle dimissioni della Sindaca. Resta il consiglio con il commissario? Decade anche il consiglio? Si vota alla prima tornata utile, ad Ottobre, o alla scadenza naturale?