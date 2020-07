Formula 1, Hamilton in pole nel GP di Stiria. Male le Ferrari

11/07/2020 18:47:00

Con l’asciutto o con il diluvio il risultato non cambia, là davanti, sulla pista di Spielberg, (questa volta si corre il GP di Stiria), partirà sempre una Mercedes. Ad otto giorni di distanza dalla prima gara dell’anno, questa volta la pole position è del campione del mondo Lewis Hamilton, che per l’89^ volta in carriera partirà davanti a tutti.

Sotto una pioggia battente Hamilton impone a tutti le sue doti di guida rifilando distacchi abissali tra se e gli altri.

In prima fila, in seconda posizione, c’è l’olandese Max Verstappen su Red Bull. La seconda fila è invece appannaggio dello spagnolo Carlos Sainz e dell’altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas. In terza fila, al quinto posto, la Renault di Esteban Ocon e al sesto l’altra Mclaren del giovane Lando Norris.

La settima casella della griglia di partenza è occupata invece da Alexander Albon con la seconda Red Bull. All’ottavo posto c’è la prima delle AlphaTauri di Pierre Gasly. A chiudere la top ten, in nona posizione la Renault di Daniel Ricciardo e al decimo posto la prima delle due Ferrari di Sebastian Vettel.

La seconda, quella di Leclerc partirà in undicesima posizione al fianco della Willams di George Russel. Male le due Alfa Romeo di Raikkonen sedicesimo e di Antonio Giovinazzi, addirittura diciannovesimo.