Hamilton vince il secondo Gp d’Austria del 2020. Disastro Ferrari

12/07/2020 21:54:00

Hamilton vince il Gp di Stiria al RedBullRing. Il campione inglese raggiunge quota 85 vittorie e ora si trova a meno 6 dal record di Micheal Schumacher.

Dietro ad Hamilton il compagno di squadra Bottas a completare la prima doppietta Mercedes dell’anno. Terzo Verstappen che ci ha provato in tutti i modi nel finale a difendere la posizione sul finlandese, con un sorpasso da antologia anche se poi la velocità di Bottas lo ha costretto a cedere il passo.



Disastro Ferrari – In Austria la gara della Ferrari è un vero disastro, dura poche centinaia di metri a causa di un errore di Charles Leclerc che in un solo colpo pone fine alla sua gara e a quella del compagno di squadra Sebastian Vettel. Onesto Leclerc, ma non poteva fare altrimenti, a prendersi la responsabilità dell’incidente e a chiedere scusa a Vettel e alla squadra. Per il team di Maranello la situazione appare quanto mai difficile e lo confermano le stesse parole di Binotto che dice di dover analizzare a fondo i problemi per capire cosa sta accadendo alla vettura e perché sia così lenta.

La top ten – Al quarto posto la seconda Red Bull di Albon, quinto il sempre più convincente Lando Norris con la Mclaren, sesto Sergio Perez con la Racing Point, settimo Stroll con l’altra Racing Point, ottavo posto per Daniel Ricciardo con la Renault, nono Carlos Sainz su Mclaren e al decimo posto Kvyat con l’AlphaTauri.

La prossima gara già domenica prossima in Ungheria a Budapest.