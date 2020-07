Porto Palo di Menfi. Una Bandiera Blu-fala? / 4

13/07/2020 06:00:00

Come scritto ieri, oggi approdiamo alla penultima delle cinque tappe di approfondimento sugli adempimenti obbligatori richiesti dalla Fee, per le spiagge già Bandiera Blu

GLI ADEMPIMENTI FEE (solo per Comuni Bandiera Blu) – Ogni comune che ha ottenuto la ‘Bandiera Blu’ è tenuto ai seguenti adempimenti stabiliti dalla sezione ‘M’ del questionario redatto dalla Fee: a) Istituire uno o più punti blu (centri di informazione Bandiera Blu), nei quali si possa reperire l’opportuna documentazione ed informazione sulla Bandiera Blu e sulle attività di educazione ambientale promosse dal Comune; b) allestire Pannelli Informativi (generici, della spiaggia e degli eventuali stabilimenti presenti), sul lungomare della località balneare in numero adeguato alla lunghezza dello stesso, secondo le predisposizioni date; c) effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sulle spiagge; d) presenza di personale qualificato per l’assistenza bagnanti; e) garantire l’accessibilità ed i servizi (es. pedane, servizi igienici, sedia job) per persone con disabilità nelle spiagge candidate; f) inviare, perentoriamente entro il 1 Luglio, la documentazione fotografica degli adempimenti richiesti per la stagione in corso.

ACCESSO DISABILI, SEDIE JOB E ASSISTENZA BAGNANTI – Per i diversamente abili e famiglie con passeggini arrivare nelle spiagge porto palesi ed altre del litorale menfitano, senza barriere non è impresa semplice. Ricordiamo che la mancanza di accessi fino alla battigia comporta la violazione grave della legge 104 del 1992 (art. 23 comma 3), sui diritti delle persone disabili. “Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti (…) e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate”.



La particolare morfologia delle spiagge, infatti, ne impedisce ad esse un facile accesso data l’estrema profondità (diverse decine di metri in alcuni punti a Porto Palo) della spiaggia stessa. Per arrivare in prossimità della battigia servirebbero già dai parcheggi dei corridoi di accesso (passerelle) ben saldi sui quali carrozzine e passeggini possano attraversare la passerella grande già esistente da qualche anno. L’assistenza bagnanti al 5 luglio (giornata dell’issa Bandiera Blu) non era ancora stata attivata, in violazione di un altro parametro obbligatorio per fregiarsi del ‘vessillo ecologico’, ma, probabilmente, l’emergenza ‘corona virus’ non ha aiutato a rispettare la tempistica. Le sedie Job, invece – dispositivi anch’essi previsti nei parametri dalla ‘Fee’, che dovrebbero aiutare i diversamente abili nella fruizione dei lidi – “ci sono – assicura Viviani – abbiamo fatto un tam tam tanto per darne notizia. Si trovano presso il lido ‘Salisà’ (spiaggia ai ‘Fiori’) ed un altra a Porto Palo.

UN DEPURATORE ‘NON CONFORME AGLI STANDARD’ – Le schede analitiche degli otto punti di campionamento scaricabili dal sito del ministero ci dicono al punto 3.2 ‘Cause d’inquinamento’ che: “La rete di collettamento esistente per il Trattamento delle acque reflue ha una “Non conformità degli impianti di depurazione agli standard previsti dalla direttiva 91/271/CE, dati non disponibili”. Ogni tanto, inoltre, il depuratore perde qualche colpo e causa quanto descritto già sopra.



ANALISI ACQUE 2020: UN MISTERO INSPIEGABILE – C’è da aggiungere, inoltre, che – sempre citando le schede analitiche degli otto campionamenti acquei – la “Qualità dell'acqua: è insufficientemente campionata” che lo “è Balneabile per la Stagione balneare dal 06/06/2020 al 31/10/2020” che “Non ci sono analisi per l'area di balneazione selezionata.” Infine “Criticità stagione attuale 2020: Nessuna criticità trovata”.

LA SPIAGGIA DEVE ESSERE PULITA – Tra i bagnanti le lamentele sulla mancata pulizia della spiaggia non mancano, oltre al ritiro quotidiano dell’immondizia (non differenziata, come già ricordato prima) poco altro viene fatto. Il 16 giugno 2019 sono state pure avvistate delle zecche all’altezza della contrada Cipollazzo (vedi foto) “Signori – si legge in una segnalazione, con foto allegata, ricevuta da un utente anonimo del chilometrico litorale menfitano – volevo avvisarvi che la spiaggia sotto il villaggio (Greco n. d. a.) è infestata dalle zecche, in 10 minuti ne abbiamo contate sei: fate attenzione”.



Domani concluderemo questa nostra inchiesta con la pubblicazione dei 33 criteri per l’ottenimento della ‘Bandiera Blu’ secondo i dettami della ‘Fee’.

Alessandro Accardo Palumbo

www.facebook.com/AlessandroAccardoPalumbo

Twitter: @AleAccardoP