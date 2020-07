Piera Aiello, che vergogna: "Gli ebrei ad Auschwitz? Per fortuna sono stati uccisi ..." 

15/07/2020 14:00:00

"Gli ebrei ad Auschwitz hanno avuto almeno la fortuna di essere stati uccisi".

Incredibile ma vero, parla così una parlamentare della Repubblica. Si tratta della deputata Piera Aiello, eletta nel collegio di Marsala e Trapani, con il partito dei Cinque Stelle.

Di Aiello ci siamo occupati in diverse inchieste su Tp24. In particolare abbiamo scoperto e raccontato che Aiello non si poteva candidare alle elezioni politiche, perché non aveva un certificato elettorale valido. E' infatti una "testimone di giustizia". Dopo l'uccisione del marito e del suocero, si è dissociata dalla famiglia mafiosa della sua città, Partanna, nel Belice, e da allora ha un altro nome, un'altra identità, un posto alla Regione Siciliana, la scorta, e una grande carriera come "testimonial" dell'antimafia, che l'ha portata anche in Parlamento. Nel suo curriculum vanta anche la presidenza della famigerata associazione antiracket di Marsala (anche di questa ce ne siamo occupati più volte, e il caso è finito pure sulle Iene).

Mentre alla Camera dei Deputati non la si vede più da tempo, per assenze giustificate da motivi di salute, Aiello gira l'Italia raccontando la sua esperienza, e nel corso di un intervento, come vedete nel video qui pubblicato, ha paragonato la condizione dei testimoni di giustizia a quella ... dei deportati nei campi di concentramento. Di più: questi sono fortunati, perché sono stati uccisi ...

Un'ingnoranza crassa della storia, irrispettosa di tutti coloro che sono stati torturati, ridotti in schiavitù, uccisi nelle camere a gas e infine bruciati nei forni crematori.

C'è da rimanere soltanto senza parole.