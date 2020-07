"Abbiamo carte scottanti". Favignana, il ricatto per l'incarico a Ernandez

17/07/2020 16:30:00

“Abbiamo carte molto scottanti”. E così Kim Ernandez ricevette un importante incarico.

Grazie al ricatto del padre, Gaspare Ernandez già sindaco delle Egadi, il cui nome spunta nelle carte dell’inchiesta culminata, questa mattina, nell’arresto del sindaco di Favignana e del comandante della polizia municipale.

Il Consiglio comunale doveva votare la nomina del presidente della commissione consiliare di vigilanza dell’Area marina protetta. Gaspare Ernandez ebbe un incontro con il sindaco Giuseppe Pagoto. Lo minacciò affinchè il suo schieramento consiliare votasse per la nomina di Kim.

“Abbiamo in mano carte molto scottanti. Ma questa non è una minaccia. L’Amministrazione, però, deve cedere qualcosa. Mi sembra giusto”.