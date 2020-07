La corruzione alle Egadi. Truccate anche le analisi sull'acqua potabile a Marettimo

17/07/2020 18:26:00

Truccate anche le analisi sull'acqua potabile a Marettimo. E' uno degli spaccati che emerge dall'articolata inchiesta della Procura di Trapani che oggi ha portato all'arresto, tra gli altri, del Sindaco di Favignana, Pagoto.

Tra i dipendenti comunali, è indagato Giovanni Febbraio. Per lui l'accusa è di falso e depistaggio, perchè quale dipendente comunale, addetto alle manovre dell'acqua e al servizio di approvvigionamento idrico dell'isola di Marettimo, e, pertanto, quale incaricato di pubblico servizio, al fine di ostacolare le indagini in corso "sulla qualità dell'acqua potabile" distribuita sull'isola di Marettimo (con la Procura che stava facendo indagini, e aveva nominato un perito) cambiava lo stato delle cose, poiché provvedeva a riversare nelle vasche di accumulo dell'acqua dell'ipoclorito di sodio, in modo da abbatterne la carica batterica, immediatamente prima ed in vista dei prelievi e campionamenti da parte del consulente della procura.

Ma come ci è arrivato l'ipoclorito di sodio a Marettimo? Lo hanno inviato, tramite un aliscafo di linea, l'assessore Giovanni Sammartano, e il dipendente dell'Eas, Gaetano Surano. In un caso però, il bidone con la sostanza chimica è stato sequestrato dalle forze dell'ordine.